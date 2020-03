Vandali nel parcheggio Gtt: «Discarica nei sotterranei»

Non possono certo essere i santi apostoli a difendere Mirafiori Sud dal degrado. Nel piazzale di via Farinelli a fianco della chiesa, i vandali di recente sono tornati alla carica asportando alcune delle lastre in pietra. L’ennesimo episodio che testimonia come quel piazzale continui a essere preso di mira. Spiega Alessandro Nucera, vicepresidente della Due. «Il passaggio era stato interdetto dai vigili. Ho richiesto un intervento».

Intervento che c’è stato, visto che adesso la zona incriminata è stata messa in sicurezza col nastro. Il peggio, però, lo si può vedere sempre negli ormai famosi sotterranei ridotti a una discarica visto che ci hanno gettato di tutto. Un bidoncino della spazzatura, una panchina sfasciata, una sedia pieghevole, una bicicletta, un segnale stradale e molto altro.

