Vandali scatenati: distrutta la vetrina del bar della stazione

Vandali in azione, la scorsa notte, nella stazione ferroviaria di Moncalieri. I balordi hanno preso di mira il bar e la sala d’attesa, mandando in frantumi i vetri delle rispettive porte d’ingresso.

ALTRI RAID IN PASSATO

Non è la prima volta che accade un fatto del genere. Almeno tre, infatti, i raid teppistici “segnalati” nello scalo ferroviario del Torinese. Nei casi precedenti, però, ad essere divelta era stata “solo”, si fa per dire, la porta collegata alla sala d’aspetto. Ora è toccata anche al bar.

IL RAID ALLE 4 DEL MATTINO

Il raid, secondo quanto denunciato dal titolare dell’esercizio commerciale, sarebbe scattato poco dopo le 4 del mattino, quando è suonato l’allarme.