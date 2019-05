Vandali scatenati nei giardini: calce sui giochi dei bambini

Ancora vandali in azione nei giardinetti cittadini. A finire nel mirino dei soliti teppisti, questa volta, sono i stati i giochi per bambini del parco Berlinguer, nella frazione di Tetti Francesi. Lo scivolo e altri giochi sono stati imbrattati con una sostanza bianca che potrebbe essere vernice o anche della calce. La sostanza è stata versata anche sulla pavimentazione antiurto che ora sarà necessario bonificare affinché torni allo stato iniziale.

Quello degli atti vandalici è uno dei problemi più sentiti in città: nei giardinetti di via Toscanini, alcune notti fa, i giochi sono stati imbrattati con bibite zuccherate e appiccicose impedendo così ai bambini di usarli. E, in passato, erano stati anche devastati alcuni totem comunali. In qualunque caso, la zona del parco Berlinguer è munita di telecamere che potrebbero essere visionate per risalire ai responsabili dei dispetti.