I vandali si accaniscono contro la pensilina

Ennesimo atto di vandalismo ai danni delle pensiline del Gtt. Ignoti, la scorsa notte, si sono accaniti contro la fermata dei pullman di via Biscaretti angolo corso Unione Sovietica, nel quartiere Mirafiori Sud. Il vetro della fermata è stato mandato letteralmente in frantumi. Per fortuna, il fattaccio è avvenuto a tarda ora, quando non c’erano persone ad aspettare il pullman e quindi nessuno si è fatto male. Ieri mattina, però, erano numerosi i cocci di vetro sparsi per terra o sulla panchina. Indignati i residenti della zona per quanto accaduto.

«Purtroppo la gentaglia in giro c’è sempre, con o senza il virus». Adesso, dopo la segnalazione, si attende la pronta riparazione della pensilina.

