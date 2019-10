Vandalizzano il camper di Cardioteam e pubblicano il video sui social: presi tre giovanissimi [FOTO]

Individuati gli autori dell’assalto al camper di Cardioteam a Caselle Torinese: sono un gruppo di giovanissimi, tre per la precisione, che hanno pensato bene di “vantarsi” dell’impresa pubblicando il video sui social.

Proprio grazie all’analisi del video i carabinieri sono riusciti a individuarli e a portarli in caserma. Da chiarire se i tre sono stati protagonisti anche dei lanci di uova verso case e balconi a Mappano, avvenuti nella stessa notte e che hanno provocato ingenti danni.

Il mezzo, che nell’ultimo mese aveva eseguito circa trecento elettrocardiogrammi gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, era parcheggiato in piazza Boschiassi e avrebbe dovuto spostarsi a Cirié per una serie di interventi analoghi. Erano stati i membri dell’equipe, ieri mattina, ad accorgersi delle devastazioni. Si pensava a un gruppo di vandali, si trattava di tre ragazzini.