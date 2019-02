Vandalizzati i giochi dei bimbi. «Le altalene arrivano a marzo»

Buone notizie, finalmente, per i bambini del quartiere Aurora. Nell’area giochi del giardino Alimonda sono infatti partiti i lavori per l’installazione delle nuove altalene. Secondo il cronoprogramma, l’intervento sarà completato entro la primavera. Dunque, un segnale positivo dopo i numerosi atti vandalici che in passato avevano interessato la zona e colpendo proprio i giochi dei bimbi. Non solo, a dicembre i balordi se l’erano presa anche col povero albero di Natale realizzato dall’associazione Arqa, che da due anni esatti – proprio ieri è stato festeggiato il compleanno – si batte per la rinascita del quartiere Aurora e in particolare di piazza Alimonda. La speranza, ora, è che le nuove altalene vengano rispettate e non subiscano il trattamento riservato alle precedenti strutture.