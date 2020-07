Vanessa Christine, in forma con sole e fitness

Il suo segreto sono il sole e il fitness. Questo, almeno, è quanto dichiara in ogni circostanza in cui le chiedono come faccia a essere così bella e soprattutto a mantenersi così in forma. Una forma decisamente smagliante.

Vanessa Christine, 23enne modella originaria della Florida, si divide praticamente tra spiaggia e palestra. Al mattino si dedica agli esercizi, di pomeriggio si concede una lunga pausa rilassante e tonificante.

Ogni momento della sua giornata è immortalato su Instagram. Tra foto in bikini e altre mentre è alle prese con pose rassodanti, i suoi followers sono accontentati in tutto e per tutto. E non a caso, sono letteralmente lievitati negli ultimi tempi.