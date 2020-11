Vanessa Sierra, la nuova “bad girl” di Tomic

C’era una volta un’ex promessa del tennis. Bernard Tomic due anni fa vinceva il quarto titolo nel circuito Atp, a Chengdu. Era tra i migliori venti tennisti al mondo, ranking internazionale alla mano. Poi però s’è perso.

Di lui si è parlato più per il gossip che per le prestazioni in campo. Una fidanzata dopo l’altra. Tutte affascinanti, quasi tutte “bad girls”. E l’ultima non fa eccezione: Vanessa Sierra, star del programma tv “Love Island”.

Con l’esuberante modella l’ex campione di tennis ha dato vita a uno “spettacolo” che si potrà ammirare sulla piattaforma Onlyfans. A giudicare dalle foto che la procace Vanessa ha postato su Instagram, le premesse non sono per nulla buone.