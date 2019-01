vanity – Carmen professionalità e maestria: quando il look ti passa per la testa

Può capitare che andare dal parrucchiere si trasformi in un’esperienza negativa se ci si mettono attese di ore, caos e, alla fine, pure un conto salatissimo. Rischi che non si corrono quando ci si affida alla cortesia e alla professionalità di Carmen e Sara della Vanity di corso Trapani 115, in Borgo San Paolo a Torino. Un mondo tutto rosa che ha fatto della cura del cliente la sua filosofia.

«Il mio è un negozio piccolo e semplice – spiega Carmen – noi puntiamo molto sulla familiarità e sulla cura del look della persona ascoltando prima le sue esigenze e quindi dedicandole tempo e attenzioni preziose. Per questa ragione lavoriamo solo su appuntamento e facciamo sempre il possibile affinché la cliente non debba aspettare».

Un luogo molto riservato dove volutamente si evitano gli affollamenti e il caos. «Svolgo questo mestiere da vent’anni e da tredici lavoro in proprio. Il mio punto di forza? A quanto dicono le clienti sono le pieghe, ma la competenza comunque è a 360 gradi. Il mio stile è elegante e sobrio», conclude Carmen.

I prodotti sono di altissima qualità, i marchi tutti italiani e i prezzi competitivi.

Indirizzo: corso Trapani 115, Torino

Telefono: 011.337808

Orario: 9-18 (chiuso domenica e mercoledì).