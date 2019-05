Vanity – Coccola i tuoi capelli con Sara e Carmen

Chissà quante volte durante la settimana ci viene voglia di regalarci un’ora dal parrucchiere per uscirne poi più belle, più rilassate, più curate e sicure della nostra sensualità. A volte, a fermarci è il tempo e il non sapere dove andare per ottenere i risultati sperati senza dovere aspettare ore e ore. Il nostro consiglio, allora, è quello di provare le mani e soprattutto le forbici di Carmen e Sara della Vanity di corso Trapani 115, in Borgo San Paolo. Un universo rosa, già famoso nel quartiere, che ha fatto della cura della cliente la sua filosofia.

«Il mio è un negozio intimo – spiega Carmen – che punta tutto sulla familiarità e sulla persona ascoltando prima le sue esigenze e quindi dedicandole il tempo necessario. Per questo lavoriamo solo su appuntamento e cerchiamo di non fare attendere le clienti. Il nostro obiettivo è quello di aiutare la donna a sfruttare le caratteristiche della propria personalità».

Sempre e rigorosamente nel rispetto del tempo, un valore fondamentale oggi, soprattutto quando se ne ha poco: «Le mie clienti vengono seguite con molta attenzione, cerco di dare a ognuna di loro la giusta personalizzazione e allo stesso tempo di curare il capello attraverso i migliori prodotti di ristrutturazione», conclude Carmen. E i prodotti adoperati per tinte e colpi di sole sono di altissima qualità, fra questi spicca il marchio Z.one, una delle eccellenze del made in Italy. Insomma, coccole e cura senza perdere tempo prezioso.

Indirizzo: corso Trapani 115, Torino

Telefono: 011.337808

Orario: 9-18 (chiuso domenica e mercoledì)