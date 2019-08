Varchi all’ex mercato dei fiori: ladri e disperati ringraziano

Il cancello secondario sul lato di via Perugia è aperto, proprio come ai vecchi tempi. Accedere è diventata di nuovo una formalità peccato che nell’ex mercato dei fiori non ci sia più traccia da tempo né di decorazioni floreali nè di grossisti al lavoro. Al contrario entrando dentro la struttura, da un piccolo varco di fortuna creato ad hoc, echeggia un silenzio quasi surreale. A comandare da qualche settimana, a occhio, sono solo ladri e disperati che hanno approfittato delle vacanze estive dei torinesi per diventare i nuovi padroni dell’isolato compreso tra corso Brescia e via Modena.

Entrando nell’ex mercato si rischia di fare brutti incontri, soprattutto di sera quando i senzatetto tornano alla base. E i teli sulle finestre sembrano confermarlo. Polvere e vetri spaccati sono abbandonati in lungo e in largo, le vecchie sale dove si confezionavano composizioni di ciclamini e di girasoli sono state assalite e svaligiate in cerca di rame e ferro. Sui montacarichi spiccano montagne di guaine per il rame mentre dagli scantinati provengono rumori quasi inquietanti. Le macchine per imballare i fiori sono ancora tutte al loro posto anche se qualcuno ha pensato bene di portarsi via dei ricordini.

Nessuna traccia, invece, del tanto sbandierato progetto del parco tematico pubblico o dei box auto interrati. Ciò che non sfugge è quel degrado che continua ad avanzare impietoso e che rischia di non far dormire sonni tranquilli alle famiglie del borgo Rossini. Sul caso anche il presidente della circoscrizione Sette, Luca Deri. «Faremo un controllo – spiega Deri – ed eventualmente chiuderemo il passaggio».