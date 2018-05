Vasco Rossi: «Libero di portare gioia e rock» [LA SCALETTA]

Anche Vasco lo ha detto più volte: «Il guaio nei miei concerti? È che non ci stanno mai tutte le canzoni». Ci vorrebbe almeno un giorno intero e, forse, non basterebbe ancora, per ascoltare ogni suo brano. Piccole storie in grado di ripercorrere universi di emozioni diverse.

Ma la cernita fatta dal Blasco nazionale per il suo “Non stop live 2018” che debutterà proprio allo Stadio di Torino esattamente tra una settimana (1 e 2 giugno) sembra essere il perfetto inizio del dopo “Modena Park”, il live evento del 1 luglio 2017 dedicato ai suoi 40 anni di carriera.

Un nuovo inizio nel segno del rock duro, dello spettacolo che non può mai fermarsi, ma deve continuamente evolversi. Il sound check di ieri sera a Lignano Sabbiadoro destinato esclusivamente ad alcune migliaia di fedelissimi del fan club ha confermato le aspettative proponendo una scaletta (ci potrebbero essere ancora modifiche) decisamente hard. Come già annunciato da Vasco che oggi confessa di essersi «finalmente liberato da vincoli e libero di fare quello che ho voglia di fare» ossia «portare gioia fra la gente», ad aprire il live sarà “Cosa succede in città”, brano del 1985 ma ancora di grande attualità.

A seguire, “Deviazioni”, “Come vorrei”, “Co me nella favole” e “Fegato spappolato” del 1980, pezzo scelto in omaggio e con una citazione ai Metallica (“Enter sandman”). E ancora “Vivere”, “Sono innocente ma”, “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra”, “Stupido hotel”, “Domenica lunatica”, “Il mondo che vorrei”, “Ti prendo e ti porto via”, “Dimentichiamoci questa città”, “Rewind”, “Un mondo migliore”.

In mezzo tre medley, uno rock, uno eletro-dance e uno acustico per finire, ovviamente, con “Alba chiara”. A fare da sfondo alla colonna sonora di intere generazioni un palco rock che ricorda grandi carri ponti e container da trasporto. Un luogo di costruzione, un cantiere dove tutto è in continuo movimento, proprio come Vasco, con enormi blocchi di video, 600 mq in totale. Ma non c’è Vasco che si rispetti senza la sua band, la line up scelta da lui in persona dove spiccano Matt Laug alla batteria, Stef Burns alla chitarra, Vince Pàstano chitarra e voce, Alberto Rocchetti alle tastiere, Frank Nemola alla tromba e la giovane Beatrice Antolini nuova corista.

Il Gallo, invece, per motivi di salute è stato sostituito dal bassista Andrea Torresani. «I musicisti che mi seguono dal vivo sono sempre tra i migliori nel loro “ruolo” – ha detto – proprio come in una squadra di calcio sono perfettamente affiatati e nel tempo hanno sviluppato quel suono perfetto e compatto che certamente non ha eguali nel mondo». Un evento atteso la doppia data d’inizio del tour (domani la data zero sempre a Lignano Sabbiadoro) per i quali non ci sono più biglietti tranne una manciata (2.000, 3.000) riservati all’ultim’ora. Vasco arriverà in città fra qualche giorno, per continuare le prove e come d’abitudine ambientarsi prima del concerto. Caccia al buen retiro che potrebbe essere ancora una volta l’Ac Hotel del Lingotto.