Vasco sold out per le due date di Torino. Fan già assiepati fuori all’Olimpico

Comincerà domani a Torino il Vasco Non Stop Live 2018. Il Komandante partirà dallo stadio Olimpico Grande Torino con la data di domani e quella del 2 giugno.

Da giorni i fan del cantante di Zocca sono assiepati fuori ai cancelli dell’impianto piemontese, con i cancelli che saranno aperti soltanto a partire dalle 15,30.

Entrambe le date sono andate sold out, con i biglietti che sono stati praticamente polverizzati. Andati a ruba anche gli ultimi 3mila tagliandi, che faranno sì che le unità saranno circa 80mila.

I fan del Komandante sono arrivati sia dall’Italia e dall’estero.

Vasco Rossi comincerà la propria scaletta con “Cosa succede in città”, poi via via scorreranno i suoi pià grandi successi come “Ti prendo e ti porto via” e “Rewind”. Per poi terminare con il suo cavallo di battaglia “Albachiara”.

Per Blasco è stato costruito un palco alto 22 metri e largo 71, sormontato da 600 metri quadrati di video. Dopo i concerti torinesi Vasco si esibira’ a Padova, Roma, Bari e Messina.