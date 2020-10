Il vaudeville della politica e della televisione trash: la dura ironia di De Carlo

Suverso e Cosmarate di Sopra e di Sotto non esistono, ma sono più reali del reale, paesino e capoluogo di provincia del nord industriale, tutti villette e capannoni e sale slot e rivalità: perché quando vuoi descrivere la realtà, la società attuale e le sue contraddizioni, non c’è niente di meglio della “finzione scenica” e di spostare tutto sul palcoscenico di un vaudeville. E l’atto finale non è un caso che si consumi proprio nel centro del luogo che dà il titolo al libro “Il teatro dei sogni” (La nave di Teseo, 20 euro) di Andrea De Carlo. Un De Carlo corrosivo e distante come al solito, ma anche molto più sarcastico e volutamente divertito nello scrivere questo romanzo.

Si parte dal capodanno agitato di Veronica Del Mucciaro, inviata televisiva di una trasmissione trash (a dir poco) del pomeriggio: una brioche alla crema rischia di soffocarla mentre tentava di farsi un selfie, nel placido disinteresse di tutti gli avventori. La salva un personaggio eccentrico: Guiscardo Guidarini, archeologo e marchese per eredità familiare, uno che sta «a metà tra un eroe risorgimentale e una rockstar». Il Guidarini è un canonico personaggio di De Carlo: libero, sognatore, estraneo a molte dinamiche sociali (infatti è curioso che si faccia prendere nel meccanismo televisivo), multiculturale, internazionale, pratica arti marziali e vive con la sua assistente. E, convinto non si sa come dalla Del Mucciaro, rivela di aver riportato alla luce, nella sua proprietà, un antico teatro. Ed è l’inizio della catastrofe, per alcuni.

Quello che viene definito un antico teatro ellenico, o «antico teatro italico», con tanto di esperti tirati a forza nella trasmissione frullatore del pomeriggio e di immagini rubate con i droni (uno dei quali il marchese abbatte a colpi di fionda), scatena una vera guerra politica.

Da una parte, infatti, c’è l’assessore e vicesindaca di Suverso Annalisa Sormali, che fa parte della sovranista Unione Nazionale (già Unione Settentrionale), guidata dal leader tutto selfie e giubbini dell’aeronautica chiamato da tutti il Coach. Dall’altra c’è Massimo Bizzolato, sindaco di Cosmarate di Sopra e di Sotto, eletto con i voti del Rivolgimento®, sì proprio così, perché il partito è in realtà un marchio registrato. Non serve neppure fare troppo mente locale per capire a chi ci si riferisce, in un caso e nell’altro…

De Carlo ci racconta così le vite di questi quattro personaggi, le ansie e le insoddisfazioni dell’inviata che alla fin fine non è altro che uno strumento radiocomandato dall’audience; la voglia di rivalsa della vicesindaco, che in un partito di maschi si sente sempre più come oggetto decorativo; il piccolo sindaco che da quello che doveva rivoltare la politica ora ne comprende le difficoltà e certo è troppo sanguigno per le strategie da guru dei suoi leader. E naturalmente Guidarini.

Vite diverse con voci diverse, ironia ma anche la mano pesante di chi osserva dall’altro e dal di fuori il frullatore che è la nostra società. Fino al divertentissimo epilogo in cui Guidarini svela il segreto che attendevamo di conoscere da quasi quattrocento pagine e si domanda «Che fine hanno fatto i sogni?». E lo domanda a tutto quel caravanserraglio di figuranti che ha lasciato a mandare in vacca loro stessi, mentre cose ben più gravi si avvicinano (un vescovo maneggione con la bronchite dopo un viaggio in Cina, l’interprete del miliardario cinese che vuole fare del teatro un parco a tema che tossisce sempre più…) e la sensazione è che De Carlo ci lasci, sarcasticamente, proprio nelle mani di quei cialtroni.