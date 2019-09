VEDANI-CURARE E TINGERE I CAPELLI CON I PRODOTTI DI QUALITA’ COME VERE PARRUCCHIERE

Il meglio dei prodotti da parrucchiera per curare e trattare i capelli a casa propria grazie alla certezza del nome Vedani di via Digione, nel quartiere Campidiglio. Si tratta, infatti, di un’azienda di famiglia aperta nel 1977, una certezza in quanto a professionalità e qualità della merce venduta, gestita oggi con cortesia e competenza dalla signora Maria Cristina Vedani. Qui si trova tutto ciò che occorre per farsi belle senza uscire di casa (si possono rifornire anche i professionisti del settore) e quindi: shampoo, maschere per capelli, tinture, spazzole, pettini, phon e piastre di ultima generazione. E ancora tinture e ossigeni per farsi il colore da sole, mantelle e ogni tipo di accessorio adatto al fai da te, la cosa migliore per un risparmio di tempo e di denaro.

Tanti i consigli da chiedere alla signora Maria Cristina che da sempre lavora nel negozio e che quindi conosce i prodotti a fondo e può aiutare tutte noi a diventare parrucchiera “fai da te”.

Per l’uomo, infine, si trovano rasoi elettrici e lamette.

Vedani, via Digione 23/B, Torino

011.7495079

Orario: 8,30-12,30; 15-18,30 (chiuso sabato pomeriggio e domenica)