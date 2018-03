Vede gli agenti e per “scamparla” ingoia gli ovuli con la droga. Arrestato

Alla vista di due agenti della Volante, impegnati in un servizio di controllo nel quartiere Barriera Milano a Torino, ha pensato bene di ingoiare i piccoli involucri che aveva in mano. Il gesto, tuttavia, non è sfuggito ai poliziotti che, senza perdere un attimo di tempo, sono scesi dalla vettura, lo hanno fermato e lo hanno accompagnato in ospedale dove gli accertamenti hanno rivelato che il presunto spacciatore, un nigeriano di 26 anni, aveva deglutito alcuni ovuli di diverse forme e misure, pieni di droga. Il giovane, privo di precedenti, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.