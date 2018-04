Vede i poliziotti e getta via i sacchetti con l’hashish: fermato e ammanettato

L'uomo, un 30enne di origine marocchina, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente

E’ accaduto in via Giachino a Torino

Un giovane di origini marocchine è stato fermato e arrestato dagli agenti della squadra volante a Torino. E’ accaduto venerdì sera durante un servizio di controllo del territorio. I poliziotti, transitando in via Giachino, hanno avvistato l’extracomunitario il quale, alla vista della “pantera”, ha immediatamente cambiato direzione accelerando il passo. L’uomo, 30 anni, è stato raggiunto e fermato dagli agenti: vistosi perduto ha tentato invano di disfarsi di alcuni sacchetti in plastica lanciandoli all’interno del cortile di un’abitazione adiacente.

GETTA I PACCHETTI CON L’HASHISH

I “pacchi”, urtando la recinzione sono rimbalzati praticamente nelle mani dei poliziotti che li hanno afferrati al volo. Le bustine contenevano diversi frammenti di hashish. Il balordo, irregolare sul territorio nazionale con a carico un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.