Vede i poliziotti e scappa, inseguito e arrestato: aveva un ordine di carcerazione a suo carico

Un cittadino nigeriano è stato arrestato dagli agenti del commissariato Barriera Milano. Poco dopo le 17 di venerdì, transitando in corso Giulio Cesare gli agenti hanno notato lo straniero che, alla loro vista, è fuggito. L’inseguimento è durato poco visto che i poliziotti lo hanno immediatamente fermato nonostante la resistenza opposta dall’uomo.

AVEVA UN ORDINE DI CARCERAZIONE A SUO CARICO

In fase di identificazione, il nigeriano ha fornito generalità false circa la propria identità, motivo per il quale è stato denunciato in stato di libertà per questo reato oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. Durante gli accertamenti, è poi emerso che il fuggitivo aveva a suo carico un ripristino di ordine di carcerazione della durata di 9 mesi e 28 giorni.