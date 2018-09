Vede l’ex con la nuova fiamma. Maxi rissa davanti al bancone

Scene da saloon del Far West in un bar: denunciata anche la figlia della coppia

Da una parte i due ex coniugi. Un uomo di 44 anni, residente in provincia di Reggio Calabria, e una donna di 38 anni, residente a Lanzo.

Dall’altra la figlia, avuta dal loro precedente matrimonio, e la nuova compagna del papà.

In quel bar di piazza Rolle, sabato scorso, 15 settembre, all’improvviso il gestore del bar ha dovuto fare i conti non con quanto quei quattro avventori avessero fino a quel momento consumato, bensì con quanto avevano distrutto a seguito di una maxi rissa scoppiata per un diverbio legato a vicende di natura familiare.

I quattro, tutti un po’ alticci, si erano ritrovati al bar per una consumazione e per chiarire alcuni aspetti, che gli stessi poi non hanno ben chiarito neanche ai carabinieri della stazione di Lanzo, intervenuti in un secondo tempo, dopo la chiamata dello stesso gestore.

All’improvviso gli animi si sono accesi, la discussione è degenerata e dalle parole sono passati ai fatti nell’arco di pochissimi istanti. Il locale, velocemente, è sembrato diventare una sorta di vecchio saloon dei film western, dove i calci e pugni volavano alla pari di sedie e tavoli.

Il gestore, assieme ad altri clienti, decidono quindi di comporre il numero unico di emergenza “112”, facendo così arrivare di corsa le gazzelle dei carabinieri, distanti poche centinaia di metri da luogo della rissa.

E così a finire denunciati, per l’appunto per rissa, sono finiti oltre ai genitori, anche la figlia, residente a Lanzo, e una donna di 30 anni di Milano.

Non è la prima volta che Lanzo diventa teatro di una maxi rissa. L’ultima in ordine di tempo quella di poche settimane fa, a metà agosto, quando nella stazione di Lanzo era scoppiato un raid punitivo, che era stato persino ripreso da una residente della zona, con il video subito pubblicato sulla pagina “Sei di Lanzo se…” del social network Facebook.

I militari, qualche settimana più tardi, erano riusciti a denunciare quattro senza fissa dimora, tutti già noti alle forze dell’ordine e noti anche agli stessi residenti, perché “storici” occupanti della stazione nelle ore notturne, in tutte e quattro le stagioni. Per gli inquirenti si tratterebbe degli stessi protagonisti del raid punitivo ai danni di un 37enne di Cirié. Raid architettato da un 47enne sinti e messo in atto da due 57enni, che lo hanno malmenato, con calci e pugni.

Su quel caso le indagini sono ancora in corso, anche se i quattro sono per il momento solamente stati denunciati per essersi introdotti di notte in stazione.