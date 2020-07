Vedere bene è un diritto e con la nuova promozione vale di più

In via Bligny 9 a Torino

Dal 1928 Ottica Vason è il punto di riferimento per tutti i torinesi, ancora di più oggi che tutti hanno bisogno di certezze. Come la nuova promozione, in vigore fino al prossimo 31 luglio: un’offerta da cogliere al volo sulle lenti progressive antiriflesso: chi le compra qui, avrà in omaggio il trattamento fotocromatico Transitions, per un valore pari a 100 euro. Potete scaricare direttamente il voucher al link https://upanibet.sirv.com/vason_buono_sconto%20da_scaricare.jpg, ma anche senza questo la promozione rimane valida.

Più in generale però Ottica Vason, che porta avanti una lunghissima tradizione di famiglia e oggi è nelle mani dell’ultima generazione con Angelo e Fabrizio, propone una gamma completa di servizi: occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e oftalmiche, controllo della vista, manutenzione gratuita.

Ottica Vason, via Bligny 9 Torino. Orari: da martedì a sabato 9-13, 15-19, lunedì solo pomeriggio. Contatti: 011.19717694, https://www.facebook.com/otticavason/