Veleno in frigorifero e la pistola fai-da-te per uccidere il rivale

L’INCHIESTA Quattro ventenni nei guai, uno è in carcere

La vendetta diabolica è rimasta un progetto. L’uomo che avrebbe dovuto essere punito con la morte per essersi fidanzato con la donna che un altro considerava di sua proprietà è vivo e vegeto. Incredulo, certo, e probabilmente sconvolto, quando ha scoperto di essere finito al centro di un piano folle come questo. Ma sicuramente più tranquillo, ora che l’attacco è stato sventato e chi l’aveva organizzato è consapevole di essere stato scoperto.

Quattro ventenni, prima di Natale, hanno ricevuto la visita inattesa degli investigatori che hanno perquisito le loro case. Tre, al momento, sono indagati per aver cercato di costruire la pistola fai-da-te con cui, in un primo momento, avevano pensato di far fuori la vittima designata.

Il quarto, l’altro giorno, è stato portato in carcere. Perché se è vero che il progetto di morte sarebbe stato ideato dagli altri, era lui quello che si era assunto il compito di produrre l’arma del delitto per il “piano b”, estraendo dai semi di ricino una sostanza venefica che può uccidere in pochi istanti.

