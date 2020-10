Il velox “bocciato” 11 anni fa ora potrebbe essere riacceso

Giugno 2011: il Comune di Torino spegne l’autovelox di corso Moncalieri installato nel luglio del 2009. Rimosso perché illegittimo. Il tratto che costeggia il Po tra il ponte di corso Dante e quello di corso Vittorio Emanuele II non è infatti compreso tra quelli indicati nel documento vistato il 19 aprile di quell’anno dal prefetto Alberto Di Pace e sui quali sarebbe possibile installare «dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico». Ad esempio corso Agnelli, corso Appio Claudio, via Pietro Cossa, corso Casale, corso Grosseto, corso Unità d’Italia e corso Lecce. Ma non corso Moncalieri, che non possiede le caratteristiche tecniche per accogliere un impianto come quello tutt’ora funzionante in corso Regina Margherita. E così il progetto va in soffitta quasi subito.

La novità

Poi a undici anni di distanza qualcosa cambia. A cominciare dalle regole che a detta proprio del comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon, permetterebbero oggi di riaccendere il vecchio impianto di corso Moncalieri, tra i ponti Isabella e Umberto.

