Venaria, bandito in scooter ruba orologi di marca e soldi in contanti: arrestato [FOTO e VIDEO]

Carabinieri in azione nella notte di ieri: un uomo, 42enne napoletano, ha derubato due coppie prima a Venaria Reale e poi a Torino, portando via diversi orologi di valore e soldi in contanti. E’ stato arrestato dagli agenti dopo un lungo inseguimento.

DUE COPPIE ATTACCATE

Il delinquente aveva prima minacciato e attaccato due persone in via Boschis, rubando un orologio Breitling e uno Cartier, per poi fuggire a bordo del suo scooter. Arrivato in corso Regina Margherita, più tardi, ha attaccato un’altra coppia, prendendo questa volta altri orologi e anche soldi in contante. Le vittime hanno però immediatamente avvisato il 112 e la fuga del bandito è durata poco: è stato arrestato, dopo aver opposto resistenza al pubblico ufficiale. Gli orologi e i contanti sono stati recuperati, mentre la pistola si è rivelata scenica.