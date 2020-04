Venaria, ‘Bella Ciao’ e il flashmob del 25 aprile: l’Anpi coinvolge i bambini, ma è polemica

In occasione del 25 aprile, l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) chiama in causa gli italiani con un flashmob fissato per le 15:00: “Facciamo sentire ‘Bella Ciao’, in musica, dai balconi, dalle finestre. La forza della Liberazione, della Costituzione, dell’unità”.

La sezione di Venaria, attraverso una locandina, invita i cittadini a coinvolgere anche i bambini filmandoli mentre intonano la canzone simbolo della lotta partigiana.

Come riferisce il primatonazionale.it, l’iniziativa dell’Anpi sarebbe stata sposata anche dalle scuole elementari di Venaria, con alcuni docenti che avrebbero proposto nella chat di classe di far cantare ‘Bella Ciao’ ai piccoli studenti durante le lezioni a distanza. Ma non tutti i genitori sarebbero d’accordo.