A Venaria la caduta dei grillini: il sindaco Falcone si è dimesso

Il sindaco di Venaria, Roberto Falcone, ha rassegnato le dimissioni. Una decisione presa dopo una lunga riflessione e comunicata al consiglio comunale ieri sera.

Dimissioni già rassegnate, in realtà, nel primo pomeriggio, dopo averle paventate a seguito dell’ennesimo consiglio terminato prima del tempo per assenza della sua stessa maggioranza, nella serata di lunedì.

Un consiglio durato un’ora circa. Giusto il tempo di discutere le interrogazioni dell’opposizione e quelle presentate dal presidente del consiglio comunale, Andrea Accorsi, che da qualche settimana ha fatto ben intendere come fosse contrario alle politiche amministrative portate avanti dallo stesso sindaco negli ultimi mesi. Tra cui quella di nominare vicesindaco l’assessore alla Cultura, e ideatrice delle “Cene in Bianco”, Antonella D’Afflitto.

Falcone, quindi, ha deciso di mettere la parola fine al suo periodo da primo cittadino, durato quattro anni e dieci giorni, visto che era stato eletto il 15 giugno 2015. Un mandato che era già iniziato con il “botto”, visto il passaggio in minoranza – all’epoca nei Moderati, poi, ora, in Lega – di Viviana Andreotti. Poi, nel tempo, le dimissioni di Sara Napoletano, Stefano Balocco, della capogruppo Raffaela Cantella, Salvatore Cicirello, Rosa Antico, del vice presidente del consiglio comunale Luca Stasi e, infine, quelle di Giovanni Battafarano. Ieri sera, inoltre, sono arrivate anche le dimissioni di Aldo Urso: “Motivazioni personali”, ha riferito il presidente del consiglio di turno, Giuseppe Napoletano.

«A fronte del reiterarsi di atteggiamenti e comportamenti che ritengo irresponsabili e distruttivi di una parte della mia maggioranza in questo consiglio comunale, che nulla ha a che fare con il rispetto, il senso di responsabilità e il dovere civico nei confronti di tutti i cittadini, ho rassegnato le dimissioni. Il mio grazie più sincero va ad ogni cittadino di Venaria. Perché un uomo, quando dichiara di dimettersi, lo fa», ha annunciato Falcone durante il suo discorso in aula. Duri i commenti della minoranza consiliare: «Finisce l’era del Movimento 5 Stelle. Ora la città deve sorbirsi dieci mesi di commissariamento prima di poter tornare al voto. E questo per colpa di una maggioranza che, seppur monocolore, è stata pressoché da subito spaccata», commenta Salvino Ippolito, ex candidato sindaco, sconfitto proprio da Falcone. «È stata staccata la spina molto tardi – commenta Rossana Schillaci, capogruppo del Pd – commissario? Siamo abituati…».

Da Roma, infine, arriva il commento del capo politico, il vice premier Luigi Di Maio: «Sono dalla parte di Roberto Falcone. La sua decisione la condivido, anche perché tutta l’azione politica è stata ostacolata dal clima difficile in maggioranza».