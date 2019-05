Venaria, raid vandalico nella scuola “Lessona”: 10mila euro di danni [LE FOTO]

Banchi, sedie e cattedre ribaltate, lavagne multimediali distrutte ed intere aule a soqquadro: è accaduto nella notte, nella scuola media “Lessona” di Venaria, dove un raid vandalico ha messo sottosopra l’intero istituto, che oggi è rimasto chiuso.

10MILA EURO DI DANNI

La brutta scoperta è stata fatta dal bidello questa mattina, dopo aver aperto l’edificio di via Boccaccio. Sono ingenti i danni per la struttura: secondo il sindaco Roberto Falcone ci vorranno circa 10mila euro di spese per ripristinare il tutto. Sul caso indagano i carabinieri per scoprire i responsabili.