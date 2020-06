Accusato anche un odontoiatra non iscritto all'albo. Nel laboratorio assenti le misure di sicurezza anti Coronavirus

Avevano uno studio dentistico nel cuore di Venaria Reale, in provincia di Torino, ed esercitavano la professione di dentisti in totale tranquillità, ma senza licenze o permessi per farlo.

I carabinieri hanno rintracciato i due responsabili a capo dello studio, padre e figlio, che sono stati denunciati con tale accusa. Nel laboratorio lavorava anche un odontoiatra, non iscritto all’albo. All’interno del locale, inoltre, non erano rispettate le norme anti-Coronavirus.