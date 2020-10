Venaria sceglie il centrodestra. Giulivi vince per soli 229 voti

Un vero testa a testa. In bilico fino al terz’ultimo seggio. Alla fine, però, a Venaria si è scritta la storia. Perché Fabio Giulivi, 39 anni, dipendente dell’Ordine degli Architetti, sposato con Ylenia e padre di due figli, è il primo sindaco del centrodestra della Città della Reggia. Il candidato del centrodestra unito (Lega, Fratelli d’Italia, Udc, Forza Italia e la civica Venaria Riparte) ha vinto di un punto percentuale circa. Nulla da fare per Rossana Schillaci, 36 anni, candidata della coalizione di centrosinistra composta da Pd, Moderati, Venaria Punto e a Capo, Venaria Coraggiosa e Partito Socialista Italiano/Italia Viva, ha sì recuperato ma non abbastanza per ribaltare la situazione del primo turno. Giulivi infatti era avanti con il 41.81%, mentre la Schillaci era al 32.37%. Alla fine il risultato dice Giulivi 6.757 voti (50.86%) contro i 6.528 (49.14%) della Schillaci. Le nulle sono state 194 mentre le bianche 44. I voti contestati e non assegnati sono stati 7. Nella zona di via Palestro, dove c’erano i due quartieri generali, l’aria era tirata fin dai primi minuti post inizio ballottaggio. Da una parte, quelli a favore di Giulivi, erano in trepidante attesa perché consci della storicità della situazione. Dall’altra, invece, sulle prime c’era quasi la certezza della vittoria visti i primi seggi a favore. Poi, con il passare dei minuti, la forbice di vantaggio si è ridotta, passando a favore di Giulivi.

