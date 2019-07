Venaria, sgominata la “banda dei guanti bianchi”: tre arresti [FOTO e VIDEO]

Specializzati in furti in villa

La loro caratteristica era quella di utilizzare la medesima auto per portarsi sui luoghi da colpire e, soprattutto, quella di utilizzare guanti bianchi da parte dei componenti per non lasciare impronte. Erano attivi soprattutto nella zona di Venaria e sono stati proprio i carabinieri della locale stazione a individuarli e ad arrestarli.

Sgominata la “banda dei guanti bianchi”, formata da tre cittadini macedoni di, 58, 37 e 38 anni di età. La svolta nelle indagini è avvenuta nella serata di ieri grazie alla tempestiva segnalazione anonima fatta al 112 da una giovane donna insospettitasi dal fatto di aver visto poco prima entrare in una villa di Venaria alcune persone con guanti bianchi calzati.

Subito è scattato il piano antirapina, da tempo predisposto dalla compagnia di Venaria per contrastare episodi di criminalità predatoria in area. I militari sono arrivati in tempo per bloccare i tre malviventi già in auto pronti alla fuga. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare tre orologi, un braccialetto in metallo di colore argento, una chiavetta USB, una chiave meccanica e due paia di guanti in stoffa di colore bianco.

La proprietaria della villa, la cui porta d’ingresso è risultata forzata, che non era in casa al momento del furto, ha riconosciuto come suo uno dei tre preziosi orologi rinvenuti. La banda ha quindi probabilmente effettuato altri furti in quella zona nella medesima giornata.