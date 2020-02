Venaria si trasforma in Lourdes per i “disabili” Favino e Leone

Venaria dei miracoli grazie al film “Corro da te” che Riccardo Milani sta girando in queste settimane sotto la Mole e che vede come protagonisti principali Pierfrancesco Favino e Miriam Leone nei panni di due giovani disabili. Dopo avere iniziato le riprese nel centro città la scorsa settimana, infatti, il cast ieri si è spostato nella cittadina della Reggia trasformata per l’occasione in Lourdes. Un’ambientazione tutta in esterni che ha dato modo di scovare qualche dettaglio in più sulla trama tenuta, finora, top secret anche dalla Film Commission Torino Piemonte. Si tratta, infatti, di una commedia romantica, scritta da Milani con Furio Andreotti e Giulia Calenda (prodotta da Wildside e distribuito da Vision) che vede come protagonisti i due giovani disabili Favino-Leone i quali, manco a dirlo, si innamoreranno sullo sfondo di colpi di scena mozzafiato. E la location di ieri, allestita lungo tutta via Mensa dove Favino e la Leone sulla carrozzella hanno recitato affiancati dai tanti disabili attori per un giorno, c’è da giurarci che sarà “Galeotta”. Piccoli “miracoli” che solo il cinema può fare per un pieno di emozioni che presto si rivivranno sullo schermo. Nel cast, oltre a Favino e alla Leone, anche Michele Placido, Vanessa Scalera, Piera Degli Esposti e, probabilmente, Paola Cortellesi.

La pellicola ha dato la possibilità ai torinesi di avvicinare l’attore del momento, Pierfrancesco Favino, il quale, oltre a qualche selfie e autografo dispensato durante le riprese, ha salutato il pubblico nella sala del Cinema Ambrosio, la scorsa settimana, per l’anteprima di “Gli anni più belli”, l’ultimo film di Gabriele Muccino di cui è protagonista insieme con Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.