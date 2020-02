Venaria, Willie Peyote fa poker. «Che ansia suonare a casa mia»

L’artista torinese pronto per le sue quattro tappe che si avviano al sold out

«Sapessimo il tempo che resta, sapremmo davvero usarlo meglio?». È il tempo, scandagliato in tutte le sue declinazioni e centellinato in dodici tracce dai diversi sapori sonori, il tema portante dell’ultimo disco di Willie Peyote, “Iodegradabile”, pubblicato per la Virgin Records lo scorso ottobre. L’artista torinese, fautore di un cantauto-rap arguto e veicolo di riflessioni sociali e umane, sarà in concerto al Teatro Concordia di Venaria da domani sera al 22, in occasione di un tour già improntato al tutto esaurito (eccetto che per la data del 19).

