Vende bevande alcoliche nella fascia oraria vietata: licenza sospesa

Era stato già multato due volte, la prima a luglio, l’altra a febbraio, per non aver interrotto la vendita (per asporto) di bevande alcoliche nella fascia oraria “vietata”, quella che va da mezzanotte alle 6 del mattino.

SCATTA LA CHIUSURA DEL NEGOZIO

L’uomo, un negoziante di nazionalità pakistana, titolare di un esercizio di vicinato di via Saluzzo, ci è ricascato e questa volta gli agenti del commissariato “Barriera Nizza” gli hanno notificato il provvedimento di sospensione dell’attività per 7 giorni a decorrere dalla giornata di ieri, giovedì 30 agosto. Il commerciante inoltre dovrà anche pagare una sanzione per complessivi 6.700 euro.