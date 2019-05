Vende cellulare su Facebook ma poi non lo consegna: in carcere

Il giovane era ai domiciliari per spaccio: dopo aver incassato 700 euro non ha inviato il telefonino all'acquirente che, a quel punto, lo ha denunciato

Come finire dai domiciliari al carcere. E’ quanto accaduto ad un 24enne, residente a Volpiano, il quale, mentre si trovava agli arresti domiciliari per spaccio di sostanze stupefacenti, ha pensato bene di mettere in vendita un telefonino cellulare utilizzando Facebook.

INCASSA I SOLDI E NON CONSEGNA LA MERCE

Dopo aver incassato 700 euro il giovane non ha però inviato la merce all’acquirente che, a quel punto, non ha potuto fare altro che denunciarlo.

LA PROCURA NE DISPONE LA CARCERAZIONE

A stretto giro i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma hanno segnalato l’episodio alla procura di Ivrea, che ha disposto la “revoca” dei domiciliari con il trasferimento immediato del 24enne dietro le sbarre.