Vende fuochi pirotecnici a un ragazzo di 14 anni: denunciato negoziante. Rischia una maxi multa

Il titolare di un noto e frequentato bazar di via Di Nanni, a Grugliasco, è stato denunciato dagli agenti dei Nuclei specializzati (Commercio/Ambiente/Territorio) del locale corpo di polizia municipale per aver venduto ad un 14enne materiale pirotecnico di categoria F1 e F2, vietato per quella fascia d’età.

L’INTERVENTO DELLA MUNICIPALE

I vigili, presenti sul posto in abiti borghesi, hanno assistito all’acquisto, identificando il ragazzino non appena uscito dal negozio. Il responsabile dell’esercizio commerciale è stato convocato negli uffici del comando per le verifiche sulle autorizzazioni e per la contestazione inerente il reato.

COSA RISCHIA IL COMMERCIANTE

I fuochi sono stati sequestrati ed il giovane acquirente affidato ai genitori. Il Decreto legislativo 123/2015 che disciplina la vendita di articoli pirotecnici prevede quali contestazione all’esercente responsabile dei fatti, oltre che l’obbligo di comunicazione all’autorità giudiziaria competente, una ammenda da 2mila a 20mila euro e l’arresto da tre mesi a un anno.