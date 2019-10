Vendemmia a Torino e Portici Divini: il vino sarà protagonista per 9 giorni

Che sia rosso, bianco o rosè poco importa. Per nove giorni, il vino sarà il protagonista indiscusso in città: dal 12 al 20 ottobre tornano “Vendemmia a Torino” e “Portici Divini”. Per l’occasione arriverà in città anche la star della televisione Gerry Scotti, che presenterà il suo nuovo vino venerdì 18 ottobre, in uno spazio appositamente allestito tra via Gramsci e via Gobetti.

Si parte venerdì prossimo, a Palazzo Birago, dove sarà possibile degustare i vini prodotti nel torinese e ammirare il cortile juvarriano trasformato in una vigna, grazie a cento metri di filari disposte secondo il tradizionale disegno geometrico che caratterizza le colline del vino. Cuore pulsante della rassegna di “Portici divini” di quest’anno sarà il Container, situato in Piazza Castello, che raccoglierà tutti i vini della provincia, selezionati ogni due anni con una degustazione guidata da esperti del settore.

«Ci apprestiamo ad aprire questo importante evento volgendo lo sguardo verso il futuro – ha commentato Vittoria Poggio, assessore regionale alla Cultura, Turismo e Commercio – augurandoci che possa diventare una immensa e prestigiosa vetrina torinese, che invogli i tanti appassionati di vino a recarsi fra le zone del nostro Piemonte». A partire dal 12 ottobre, in 26 locali disseminati per la città, tra cui caffè, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, eventi e degustazioni saranno all’ordine del giorno.

Rivolgendo lo sguardo verso il Mercato Centrale di Torino, invece, si trova il quartier generale di “Vendemmia a Torino”, l’evento che caratterizzerà il weekend del 18 ottobre. I visitatori potranno iniziare con una foto selfie all’ingresso, per poi salire allo “Spazio Fiere” dell’ultimo piano e degustare un bicchiere di vino. Oltre cento le etichette presentate per l’occasione.

Il vino poi conquista anche l’alta quota e così, venerdì 18, presso il grattacielo Intesa Sanpaolo si terrà il convegno “Le Vigne urbane: il territorio in una nuova declinazione” in cui si discuterà delle antiche vigne sopravvissute all’interno delle città. «Da anni lavoriamo per incrementare la conoscenza della nostra città attraverso il cibo – commenta la vicesindaco Sonia Schellino -. Il vino è un modo per parlarsi, per fare cultura. Torino si fa conoscere anche attraverso queste importanti manifestazioni».