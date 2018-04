Vender Blue lascia la Fiat Torino

Lo comunica il club: "Il suo rendimento in campionato non è però stato all’altezza delle attese anche in ragione di sopraggiunti motivi personali e familiari"

E’ finita l’avventura di Vender Blue con la casacca della Fiat Torino. A comunicarlo è la società piemontese con un comunicato sul sito del club: “La Fiat Torino comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il giocatore Vander Blue – si legge -. Lo stesso era arrivato a Torino in febbraio e aveva contribuito alla storica conquista della Coppa Italia a Firenze risultando anche l’mvp della manifestazione. Il suo rendimento in campionato non è però stato all’altezza delle attese anche in ragione di sopraggiunti motivi personali e familiari.

Vander Blue non faceva già parte dei convocati della Fiat Torino per la sfida di domani sera a Reggio Emilia contro la Grissin Bon”.