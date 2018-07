Vendette tardive

Francisco Franco, che dopo la guerra civile governò la Spagna con metodi autoritari dal 1939 alla sua morte (1975) era cattolicissimo, nazionalista e fieramente anticomunista. Tre macchie indelebili per i compagni, che lo hanno sempre odiato e ne odiano ancora la memoria. La detestano a tal punto che, nonostante il sereno trapasso della Spagna, senza vendette e strascichi, dal franchismo alla democrazia, e la restaurazione della monarchia costituzionale alla morte del caudillo, il neo premier socialista Pedro Sanchez ha deciso di riesumarne le spoglie, ospitate nel sacrario della Valle de los caidos (valle dei caduti) dove riposa per volere del re Juan Carlos, per spostarle chissà dove.

Non importa che Franco non abbia mai firmato le leggi razziste, anzi, abbia salvato migliaia di ebrei di tutta Europa, e neanche che abbia mantenuto neutrale la Spagna rifiutando di schierarsi a fianco dell’Asse nel 1939: mandò una divisione di volontari (la division azul) contro i sovietici nel 1941, e questo basta a farlo odiare dai rossi. Il sacrario, inaugurato nel 1958 vicino a Madrid, ospita 30mila salme di entrambe le parti contrapposte nella guerra civile. E’ nato ed è stato visto sempre come un monumento alla riconciliazione.

Ma non per i rossi. E non per la busiarda, che giovedì scorso, nell’articolo di Francesco Olivo, si è fatta portavoce di Sanchez e delle sue stagionate vendette. Per ora il clero spagnolo e i frati proprietari del Sacrario resistono, ma i rossi tirano la manica addirittura a Papa Francesco, per indurli all’obbedienza. Intanto i 17mila fra vescovi, preti, suore e semplici fedeli cattolici assassinati dai comunisti nella guerra civile, si rivoltano nella tomba.

[email protected]