Vendeva boccette di metadone in piazza della Repubblica: arrestato “Robin Hood”

Nella mattinata di venerdì scorso gli agenti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un cittadino italiano di 50 anni, a passeggio in piazza della Repubblica. L’uomo si è mostrato da subito molto agitato, riferendo ai poliziotti di custodire all’interno del proprio zaino 15 flaconi di metadone. Le boccette erano state rilasciate con regolare ricevuta e ogni confezione riportava un’etichetta con i dati del 50enne.

Dopo aver terminato il controllo, gli operatori hanno lasciato andare l’uomo senza perderlo di vista. Hanno appreso, infatti, che da alcuni giorni un tale “Robin Hood” si aggirava in piazza della Repubblica offrendo metadone. Pochi minuti dopo, l’uomo sottoposto a controllo è stato visto in compagnia di un soggetto che, dopo avergli consegnato del denaro, ha ricevuto due dei flaconi che porta al seguito.

A questo punto gli agenti sono intervenuti nuovamente, perquisendo entrambi. Come osservato poco prima, negli slip dell’acquirente sono state trovate due boccette di metadone, con parte dell’etichetta nominativa strappata. In seguito a controlli gli operatori della volante hanno scoperto che l’uomo, oltre ad avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, era già stato denunciato per ricettazione poiché scoperto più volte in possesso della stessa tipologia di flaconi.

Nello zaino del pusher i poliziotti hanno contato i tredici flaconi rimanenti più la banconota oggetto della compravendita. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per l’acquisto della sostanza.