Vendeva droga 24 ore su 24: i militari chiudono il market

Una vera e propria centrale dello spaccio, quasi un market della droga, un negozio aperto 24 ore su 24, giorno e notte, bastava arrivare, suonare e dimostrare di essersi già mesi in contatto con il “padrone” dell’attività. Qui, infatti, si poteva entrare solo per appuntamento. Siamo al Borgonuovo, in uno dei quartieri più periferici di Settimo, è qui che, lunedì sera, le forze dell’ordine della tenenza locale hanno messo fine all’attività di spaccio.

Il continuo via vai in zona ha fatto scattare le indagini degli inquirenti che, quindi, hanno deciso di intervenire per porre fine al “business”. Una sorta di negozio collocato all’interno di un alloggio. Qui, il presunto pusher, riceveva i suoi clienti (solo su prenotazione) e vendeva la sua merce. Questo quanto hanno scoperto i carabinieri in un alloggio di via Custoza a Settimo Torinese.

Durante la perquisizione, i militari dell’Arma hanno scovato e sequestrato un chilo di marijuana. Il “gestore” dello smercio è un 28enne italiano, per lui, dopo la denuncia sono scattate le manette, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio. Per entrare nel “covo”, i carabinieri hanno dovuto attendere l’arrivo di un cliente: quando il pusher ha aperto la porta per farlo uscire, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in casa ed hanno beccato lo spacciatore con le mani nel sacco.

Poco prima i carabinieri avevano tentato di entrare nell’alloggio di via Custoza fingendosi clienti ma il 28enne, forse insospettito, non aveva aperto loro la porta in quanto i presunti acquirenti si erano presentati “senza appuntamento”. Da qui l’attesa di un cliente “vero” e quindi il blitz proprio nel momento in cui il “compratore” è uscito dalla porta. Il cliente è stato dunque immediatamente perquisito dalle forze dell’ordine che, nelle tasche, hanno rinvenuto 50 grammi di marijuana.