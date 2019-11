Vendeva orologi di lusso “contraffatti”: 35enne nei guai

L'uomo è stato beccato in un bar: stava cercando di "piazzare", per 40mila euro, un Nautilus "patacca" ad alcuni clienti

Aveva messo in piedi un vero e proprio mercato del falso d’autore. Orologi di lusso, in particolare. In prevalenza Patek Philippe e Rolex. Rigorosamente contraffatti, s’intende. “Pezzi” che, una volte venduti, gli avrebbero garantito introiti per decine di migliaia di euro.

SCOPERTO DALLA POLIZIA E DENUNCIATO

L’uomo, un cittadino italiano di 35 anni, è stato scoperto dagli agenti del commissariato di Rivoli e deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di tentata truffa e ricettazione.

GLI AGENTI MANDANO A MONTE LA TRATTATIVA

L’uomo, finito nel mirino degli investigatori, dopo essere stato pedinato per un po’ di tempo, è stato fermato in un bar del Torinese durante un trattativa con alcuni clienti ai quali stava cercando di “piazzare”, per 40mila euro, un Nautilus contraffatto.

SI INDAGA SULLA PROVENIENZA DELLA MERCE

Nel corso del controllo, esteso al domicilio del 35enne, i poliziotti hanno sequestrato altri tre orologi di “marca” e alcune borse Chanel. Gli accertamenti continuano per individuare da dove provenisse la merce.

L’ATTIVITA’ DEL COMMISSARIATO

Negli ultimi cinque mesi il commissario di Rivoli ha eseguito 15 arresti e ha sequestrato 200 grammi di cocaina, eroina, crack, hashish e marijuana.