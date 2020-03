In vendita i gioielli dell’Asl. Via immobili per 12 milioni

Si cercano acquirenti per edifici come l’Eremo di Lanzo o Villa Caffaro

L’Asl To4 mette in vendita i propri beni per un valore di oltre 12 milioni di euro tra ville, ex ospedali e terreni.

C’è di tutto nel paniere delle proprietà immobiliari che l’Asl del Canavese ha deciso di alienare nel tentativo di eliminare costose proprietà oramai inutilizzabili per gli scopi dell’azienda sanitaria, e di recuperare così fondi necessari per i servizi e le strutture sanitarie in funzione. Si va da strutture di grande pregio storico, come l’Eremo di Lanzo o Villa Caffaro in corso Nigra ad Ivrea, fino a proprietà oramai fatiscenti ma che potrebbero essere recuperate con importanti iniziative immobiliari come ad esempio l’ex ospedale di Rivarolo Canavese e il Preventorio di Orio Canavese.

L’Asl però è già gravata da non indifferenti costi nella gestione di questo ramo “morto” dell’azienda e dopo numerose aste andate a vuoto ha deciso di adottare una nuova misura per le alienazioni.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++