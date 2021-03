In vendita la casa di Giolitti: una villa da 680mila euro

Giovanni Giolitti ci passava buona parte del suo tempo libero e si occupava delle sue piante. Ora la sua casa di Cavour, ai piedi del Parco naturale della Rocca è in vendita e ultimamente in rete si trova l’annuncio dell’Italy Sotheby’s International Realty.

La villa fu costruita nella seconda metà dell’Ottocento e Giolitti la usava nelle vacanze estive, perché amava il refrigerio delle piante, che amava in modo particolare, e le passeggiate sulla Rocca. Al suo interno aveva anche fatto realizzare un ampio salone per ricevere le delegazioni e i parlamentari che volevano incontrarlo, quando era a Cavour.

Questa però è solo una delle due case che Giolitti possedeva in paese, l’altra si trova in centro ed è conosciuta come la casa del dottor Plochiù, il nonno materno di Giolitti.

La villa sotto la Rocca ha una superficie di circa 510 mq, su tre livelli, più un ampio seminterrato di 120 mq. Attorno ci sono 25mila mq di parco e di bosco, con querce secolari e un cedro del Libano.

L’immobile è di proprietà di suoi discendenti che la usano prevalentemente d’estate, come già faceva lui. In passato la Pro Cavour aveva scritto una lettera perché quel bene diventasse proprietà pubblica e centro di promozione turistica e culturale. Il sindaco Sergio Paschetta si era anche attivato per trovare una soluzione: «Prima della pandemia avevamo portato all’attenzione della Regione la situazione e contattato una delle nipoti e l’amministratore per manifestare il nostro interesse – ricorda -. Ne abbiamo discusso anche con la Fondazione Crt, poi i fatti dell’ultimo anno ci hanno impedito di andare avanti con il nostro progetto che prevedeva anche il coinvolgimento del ministero della Cultura».

Il prezzo su cui si ragionava era attorno ai 680mila euro, che è quello attuale con cui è messa in vendita.