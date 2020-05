Numerosi prodotti in vendita scaduti da oltre tre mesi e birre tenute in frigo senza alcuna indicazione dei prezzi. Un market di corso Vittorio Emanuele II è stato sanzionato per le due violazioni indicate, nell’ambito dei controlli di ieri pomeriggio effettuati dal Commissariato San Secondo.

Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per oltre 4300 euro. Durante il controllo è stato inoltre multato un cittadino del Bangladesh, per violazione delle norme relative all’emergenza Coronavirus.