Venditori abusivi nel mirino della Municipale: sequestrati cibi, giochi e vestiti [LE FOTO]

Civich al lavoro in zona Borgo Dora e piazza della Repubblica: elevate multe per 17mila euro

Commercianti abusivi nel mirino della municipale. Una “task-force” di agenti del comando Porta Palazzo, VI comando Barriera Milano/Regio Parco/Falchera, del reparto operativo speciale e della polizia giudiziaria (tutti appartenenti alla polizia municipale di Torino), ha passato al setaccio l’area di piazza della Repubblica.

SEQUESTRATI 1.500 MAZZETTI DI SPEZIE

Nel corso dei controlli, i civich hanno notato che due venditori abusivi di menta e prezzemolo si rifornivano presso due banchi regolari, gestiti da due cittadini nord africani. A quel punto sono intervenuti ed hanno trovato oltre 1.500 mazzetti di “spezie” abbandonati. I due banchi di vendita sono stati controllati e sono emerse varie infrazioni a carico dei titolari, che si sono visti elevare una multa di quasi 12mila euro.

BUSTE NON A NORMA

Durante la stessa operazione i “caschi bianchi” hanno anche constatato che i venditori utilizzavano ancora sacchetti non biodegradabili, né compostabili e, pertanto, sono stati anche effettuati due sequestri amministrativi, per un totale di 935 buste.

SEQUESTRI IN ZONA BORGO DORA

Il servizio dei civich torinesi è poi proseguito in zona Borgo Dora dove sono stati effettuati numerosi accessori di abbigliamento e giocattoli per un totale di 433 pezzi. Ancora, all’interno del Mercato V Alimentare, sono stati rinvenute 63 confezioni di creme di bellezza abbandonate a terra da una donna che si è data alla fuga.

I VIGILI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

In piazza della Repubblica gli agenti hanno sequestrato borse, giocattoli e spugne abbandonate da tre giovani di etnia nordafricana. Nella stessa piazza, dove solitamente si posizionano venditori abusivi di generi alimentari, due persone si sono date alla fuga, abbandonando un totale di 24 bottiglie di latte cagliato, due secchi, per un totale di 10 chilogrammi di merce, più 13 sacchetti di cous cous, 6 mozzarelle, 56 sacchetti di spezie varie e 22 sacchetti di semi vari.

MACELLERIA NEL MIRINO

Infine i vigili hanno controllato una macelleria del Mercato IV coperto dove hanno notato che la carne era messa in vendita in shopper non a norma. E’ scattato, quindi, un altro sequestro amministrativo di oltre 1.175 sacchetti e 9.250 shopper; al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione di 5mila euro.