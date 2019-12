Venditori abusivi nell’area del Balon, scatta il blitz della municipale: merce sotto chiave e raffica di multe [LE FOTO]

Giornata di intensi controlli, quella di oggi, nell’area di piazza della Repubblica da parte degli agenti del comando Porta Palazzo rinforzati dagli uomini provenienti dagli altri comandi cittadini della polizia municipale di Torino.

SEQUESTRATI ADDOBBI NATALIZI

Nella zona del “Mercato“, i caschi bianchi hanno effettuato controlli nel settore mercerie, comminando sanzioni per più di 400 euro per violazioni relative all’occupazione di suolo pubblico, da parte di venditori regolarmente autorizzati; inoltre sono stati sequestrati due scatoloni di addobbi per gli alberi di natale privi di indicazioni sulla composizione e le norme di utilizzo, mentre ai venditori sono stati elevati verbali per oltre 2mila euro.

OTTO ABUSIVI STANATI AL BALON

In un negozio di vicinato sito in corso XI Febbraio sono stati sequestrati giocattoli, quali macchinine elettriche e animali di peluche privi del marchio di conformità CE; il venditore, cittadino di nazionalità cinese, è stato sanzionato con oltre 3mila euro. Ieri, nell’area del Balon un capillare controllo da parte degli agenti fra gli oltre 300 espositori ha permesso di scovare otto venditori abusivi, infiltrati fra i banchi regolari.

TRE VENDITORI DI DANNO ALLA FUGA

Tre venditori, alla vista dei vigili, si sono dileguati fra la folla, abbandonando le loro merci a terra, poi recuperate dagli agenti stessi, per gli altri cinque sono, invece, scattati sequestro e sanzione amministrativa di 5.164 euro a testa. Uno degli abusivi, risultato privo di documenti, è stato accompagnato nel comando di via Bologna 74 per essere identificato. A uno dei venditori che stava scaricando le proprie merci, è stato sequestrato il mezzo, Fiat Ducato, poiché trovato privo di assicurazione.