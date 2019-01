Venery Maison de Beauté in via Mancini 6 è il luogo ideale per realizzare il sogno delle donne che vogliono sentirsi bene con loro stesse e risplendere di luce propria. Ylenia Gattuso e Chantal Panetto infatti più di cinque anni fa hanno aperto in una Villa Liberty un salone elegante e dai colori rilassanti, dove insieme al loro staff curano attentamente ogni appuntamento delle loro clienti per renderlo un momento unico e memorabile e ora che andiamo verso l’inverno, profumi, essenze e candele creano la giusta e calda atmosfera per un momento di vero e assoluto relax.

«Il nostro obiettivo principale è che ogni qual volta una nostra cliente varca la soglia di Venery si senta a proprio agio come a casa».

Un salone che utilizza prodotti d’avanguardia ed è costantemente aggiornato sulle ultime novità sia in campo estetico sia per quanto riguarda tecniche di taglio e tutte le tipologie di colorazioni. Solo su appuntamento.

Contatti: 011.2073381 (estetica) – 011.2070490 (parrucchiere).