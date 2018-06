Venery Maison – L’oasi di bellezza nella villa liberty

Benessere e bellezza per le donne sono di casa alla Venery Maison de Beauté in via Mancini 6, il salone nato cinque anni fa da un’idea di Ylenia Gattuso e Chantal Panetto. Alla base c’è una filosofia, quella di coccolare le loro clienti in tutti i modi e per questo basta la location: una villa liberty, un meraviglioso terrazzo che è il vero “salotto di Torino”, come lo definiscono le clienti. Il resto lo fanno le mani sapienti di Ylenia, Chantal e dello staff che dirigono (altre sette persone in tutto), quasi equamente diviso tra il settore estetica e quello parrucchiere che occupano i due piani dell’edificio.

Punti forti dell’estetica sono l’utilizzo dei prodotti esclusivamente targati Comfort Zone, garanzia di qualità assoluta come fosse una spa. Quindi massaggi agli olii essenziali (definiti “i 4 mondi“), tecnica specializzata in trattamenti semipermanenti e ricostruzione unghie, estetica di base, epilazione laser a diodo, trattamenti con il Velasmooth Pro per rimodellamento corpo. E ancora pacchetti completi personalizzati in base ai desideri previa consulenza e pacchetti speciali per le spose. Nel settore parrucchiere invece tecniche di taglio moderne, tutte le tipologie e tecniche di colorazioni e molto altro. E per dare ad ognuno il tempo corretto di trattamento, l’appuntamento da Venery è caldamente consigliato.

«Ognuna di noi – spiega Ylenia – è specializzata nel suo settore e per questo siamo certi che le clienti avranno sempre la massima attenzione, il massimo riguardo e la competenza che serve. Ci piace pensare che per loro venire qui sia molto più di un semplice trattamento di bellezza, ma sia l’occasione per godersi momenti di relax assoluto in un ambiente unico». Proprio per questo l’idea è quella della Maison de Beauté «un concetto che rispecchia pienamente quello che è il nostro spirito».

Contatti: 011.2073381 (estetica), 011.2070490 (parrucchiere).