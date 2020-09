Venezia, il red carpet in diretta nei cinema

Massimo e Massaua proietteranno l’apertura di domani. Al Lido eretto un muro per proteggere la passerella. Il direttore: «Questa edizione non si poteva non fare»

Settembre, il cinema mondiale rinasce: domani, mercoledì 2, sarà dato il via ufficiale all’edizione numero 77 della Mostra d’arte cinematografica di Venezia, organizzata tra numerose difficoltà e limitazioni, il più grande appuntamento internazionale a svolgersi “in presenza” dopo i mesi di lockdown e dopo l’ annullamento (o spostamento su internet) di gran parte dei festival.

A volere fortemente questa edizione è stato Alberto Barbera, storico direttore del Museo del Cinema di Torino e per la dodicesima volta alla guida della Mostra veneziana, ufficialmente all’ultimo anno del suo mandato, ma – vista l’eccezionalità di questo periodo storico – non sembra impossibile che ci possa essere qualche sorpresa in merito. Barbera ha affidato al suo profilo Instagram il commento ufficiale a poche ore dall’inizio: «Si poteva non fare la Mostra? Sì. Si doveva evitare di farla?

