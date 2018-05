Ventenne scomparso ad Arco di Trento ritrovato a Torino

Il giovane sta bene, ai carabinieri ha spiegato di essere maggiorenne e di non dover più avvertire nessuno dei suoi spostamenti

Stava benissimo e aveva raggiunto Torino consapevolmente. Ai carabinieri che lo hanno trovato dopo una serie di laboriose ricerche il 20enne di Arco di Trento che aveva lasciato casa lo scorso 4 maggio senza dare più notizie ha spiegato semplicemente di essere ormai maggiorenne e di non essere più tenuto ad avvertire nessuno dei suoi spostamenti.

La famiglia aveva fatto denuncia visto che non riusciva a mettersi più in contatto con lui neppure al cellulare. L’ultima volta era uscito di casa dicendo ai parenti che si sarebbero visti il giorno successivo, ma poi è andato via senza lasciare tracce.

I carabinieri hanno contattato tutti i suoi amici e dopo alcune ore hanno raggiunto il giovane, che si trovava a Torino, rassicurando finalmente i suoi familiari sulle sue condizioni di salute.