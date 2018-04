Ventenne torinese nei guai: ha segnalato falso allarme in mare “per scherzo”

Il giovane ha allertato la guardia costiera di Genova per soccorrere un uomo che voleva suicidarsi

Ha telefonato alla sala operativa della capitaneria di porto di Genova richiedendo in modo convulso l’intervento di uomini e mezzi della guardia costiera per soccorrere una persona intenzionata a suicidarsi in mare: potrebbe costar caro a un ventenne di Torino lo “scherzo” fatto a metà febbraio alle autorità marittime del capoluogo ligure.

Le circostanze raccontate, infatti, erano soltanto frutto della sua invenzione e gli uomini della guardia costiera se ne sono accorti quando, recatisi sul posto segnalato, non hanno trovato nessuno, né sono riusciti più a mettersi in contatto col giovane che aveva dato l’allarme.

Dopo una serie di indagini, coadiuvate dai carabinieri e con l’ausilio del gestore telefonico, il responsabile della bravata è stato individuato: è un giovane residente in provincia di Torino, poco più che ventenne. Secondo l’articolo 658 del codice penale, rischia un’ammenda di 516 o l’arresto fino a 6 mesi.